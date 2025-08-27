Водночас Дональд Трамп додав, що Зеленський «не був зовсім невинним» у відсутності прогресу щодо укладання миру

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав заяви російського МЗС щодо начебто нелегітимності президента України Володимира Зеленського «нісенітницею». Про це він заявив у вівторок, 26 серпня, після участі в засіданні Кабінету міністрів США.

Дональд Трамп відреагував на слова російського міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова, який раніше заявив, що Росія визнає Володимира Зеленського «фактичним главою режиму» та готова провести з ним зустріч, але водночас не вважатиме його «легітимним».

«Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Вони лише позують», – сказав Дональд Трамп.

Американський президент додав, що заяви Росії про нібито нелегітимність Зеленського є «грою на публіку». Водночас він додав, що президент України, «не був зовсім невинним» у відсутності прогресу щодо припинення війни та наголосив, що для «танго потрібні двоє».

Нагадаємо, ще взимку 2025 року Дональд Трамп кілька разів ставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського, підіграючи російській пропаганді. Так, 19 лютого Трамп опублікував допис, в якому назвав Зеленського «диктатором без виборів» та заявив, що Україні «не слід було починати» війну.

Втім, вже 27 лютого Дональд Трамп відмовився від слів про диктатора Зеленського, заявивши, що «не може повірити», що назвав так українського президента.