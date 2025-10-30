Причину такого рішення в адміністрації Трампа не називають

Адміністрація президента США Дональда Трампа більш ніж у 16 разів скоротила ліміт на прийом біженців – зі 125 тис. до 7 500 осіб на рік. Про це у четвер, 30 жовтня, повідомила телекомпанія CNN.

Адміністрація Трампа скоротила кількість біженців, яких готові прийняти США, до 7500 – це найнижчий ліміт в історії країни. Перевагу віддали африканерам, які є нащадками європейських колоністів у Південній Африці й подекуди стикаються з расовою дискримінацією. Причину такого рішення в адміністрації не називають.

«Таке обмеження підкреслює новий удар по багаторічній програмі, яка раніше користувалася підтримкою обох партій у Конгресі», – відзначає телекомпанія.

Журналісти наголошують, що у довгостроковій перспективі зменшення ліміту може вплинути на майбутні імміграційні та гуманітарні програми в США та на політику щодо підтримки біженців.

Нагадаємо, 24 січня 2025 року Міністерство внутрішньої безпеки США видало наказ призупинити низку програм приймання мігрантів, включно з України. Зокрема, у розпорядженні ішлося про зупинку ініційованої Джо Байденом програми Uniting for Ukraine. Згідно з її умовами, українські громадяни могли приїхати та працювати в США без візи за умови наявності фінансового поручителя, який уже проживає в країні. Більшість із 240 тис. українських біженців – понад 150 тис. – потрапили до США саме за цією програмою.

19 серпня США провели депортацію перших мігрантів з України.