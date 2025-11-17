Лобова ДТП на трасі у Нагірному

У понеділок, 17 листопада, у селі Нагірне у колишньому Сколівському районі на Львівщині сталася лобова ДТП за участі легковика та вантажівки. У результаті рух трасою повністю перекритий.

«На 686км+200м автодороги М-06 Київ-Чоп біля села Нагірне сталася ДТП з травмованими. Рух перекритий в обох напрямках. Обʼїзд здійснюється узбіччями», – йдеться в повідомленні патрульної поліції.

Як уточнили ZAXID.NET у патрульній поліції, ДТП сталася близько 11:20. Попередньо відомо про двох постраждалих.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту.