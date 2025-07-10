Правоохоронці заримали травматолога після отримання 6000 доларів хабаря

У Хмельницькому затримали лікаря-травматолога, члена експертної команди, який за 6 тис. доларів обіцяв чоловіку призовного віку посприяти в оформленні інвалідності. Під час обшуків у підозрюваного вилучили 5,5 млн грн готівки. Про це повідомили 10 липня пресслужби прокуратури та СБУ області.

За даними слідства, 52-річний травматолог вимагав 6 тис. доларів хабаря за вплив на членів експертної команди для встановлення військовозобовʼязаному ІІІ групи інвалідності терміном на один рік. Правоохоронці затримали підозрюваного після отримання всієї суми.

Крім того, під час обшуків у медика вилучили близько 5,5 млн грн.

Слідчі оголосили лікарю про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловік перебуває від вартою із правом внесення застави.