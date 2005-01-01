Три в'єтнамки втекли з львівського притулку, щоб уникнути депортації

Із львівського притулку для неповнолітніх, що на Левандівці, ввечері 10 січня втекли троє в'єтнамок. Їх напередодні Нового року затримали в Турківському районі прикордонники під час спроби перетину кордону. У притулку мали перевірити їхні особи і згодом примусово депортувати. Поміж тим, цей заклад за минулий рік самовільно покинули троє проблемних дітей. Бо утримувати силоміць педагоги не можуть нікого.

Три дівчини-в'єтнамки потрапили до притулку 2 січня. Півтора тижні жили у карантинній групі для новачків. Завідувачка притулку показує вікно, через яке вони й чкурнули геть. Жінка запевняє, у них не тюрма. Силоміць тут нікого не утримують.

«Вони мали телевізор, їм давали просто завдання якісь пазли складати, розмальовки їм давали. Це вікно було відчиненим. У нас ґратів немає. Вони відкрили його просто зубною щіткою», – розповіла завідувачка дитячого притулку Світлана Гаврилюк.

Педагог пані Галина, яка тут працює за сімох вихователів, каже, що це не перші іноземці, які до них потрапляють. Але в'єтнамські дівчата від самого початку були настроєні негативно.

«Я говорила, що вони специфічні дівчатка. Бо, видно, щось не так. Вони, напевно, зразу собі мали план. Якщо вони переходили кордон, то, напевно, план виношували, де б вони не були», – вважає вихователька Галина Маланчук.

Черговий притулку показує покинуті особисті речі. У цих коробках лишився увесь їхній одяг. Тут куртки, чоботи, светри, шапки. У цьому їх і затримали в Турківському районі прикордонники при спробі перетнути державний кордон.

«Якщо вони йдуть на вулицю, то вони приходять, ми їх вдягаємо. У нас раніше вже були в'єтнамці, вони гуляли і здавали все. Вони пішли в тапочках. Мали тапочки з собою», – розповів черговий з режиму дитячого притулку Валерій Осовський.

Тим часом, уся поліція області активно шукає втікачок. Експертизу щодо уточнення їхнього віку мали провести цими днями. Правоохоронці припускають, що в'єтнамки значно старші, ніж представились. Відтак мали потрапити у зовсім інший заклад для подальшої депортації.