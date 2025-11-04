Триватиме тепла осінь: синоптики поділились прогнозом на найближчі дні
Новини Львова від ZAXID.NET за 4 листопада
0 0
У вівторок, 4 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Налагодив схему завищення тарифів. Колишньому керівнику АТ «Львівгаз» повідомили про підозру.
- Нічний ремонт на Винниченка. Працівники Львівелектротрансу» замінюватимуть стрілочний перевод трамвайної колії.
- Теніс на уроках фізкультури. У Львові стартував проєкт «Шкільний матч-пойнт».
- Яка погода прийде на Львівщину. Синоптики поділились прогнозом на найближчі дні.
