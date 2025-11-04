У вівторок, 4 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Налагодив схему завищення тарифів. Колишньому керівнику АТ «Львівгаз» повідомили про підозру. Нічний ремонт на Винниченка. Працівники Львівелектротрансу» замінюватимуть стрілочний перевод трамвайної колії. Теніс на уроках фізкультури. У Львові стартував проєкт «Шкільний матч-пойнт». Яка погода прийде на Львівщину. Синоптики поділились прогнозом на найближчі дні.

