Співробітники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора оголосили підозру в державній зраді трьом колишнім міністрам оборони України. Підозрювані реалізували озброєння та військову техніку у 2010-2014 роках. Про це повідомили пресслужби ДБР та ОГП в п’ятницю, 6 червня.

Слідчі встановили, що з березня 2010 року по лютий 2014 року тодішні міністри оборони вживали заходів щодо відчуження військової техніки та озброєння Збройних сил України.

Зауважимо, Офіс генпрокурора та ДБР не називають імен підозрюваних ексміністрів оборони. Водночас у 2010-2014 роках цю посаду обіймали: Михайло Єжель (був міністром у 2010-2012 роках), Дмитро Саламатін (2012 рік) та Павло Лебедєв (2012-2014 роки).

Ексміністри оборони України (зліва направо): Михайло Єжель, Дмитро Саламатін, Павло Лебедєв

За розпорядженнями вказаних посадовців було безпідставно продано боєздатне озброєння та військова техніка, зокрема:

сотні одиниць танків, бронетехніки та артилерійських систем;

десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;

сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;

десятки бойових літаків та вертольотів;

тисячі ракет;

мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів.

Правоохоронці зазначають, що вказаного озброєння вкрай не вистачало Силам оборони України на початку військової агресії РФ у лютому 2014 року та до цього часу. Незаконні рішення підозрюваних призвели до зниження рівня боєздатності Збройних сил України, обороноздатності держави та заподіяли тяжкі наслідки.

«Своїми діями ексміністри оборони завдали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, а також надали РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України», – ідеться в повідомленні.

Трьом ексміністрам оборони повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). У разі неявки підозрюваних за викликами буде розв’язане питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та оголошення їх у розшук, додало ДБР.