Троє киян вербували українок для роботи в секс-індустрії у Марокко

Співробітники прокуратури викрили дві злочинні групи, які вербували жінок для сексуальної експлуатації за кордоном та в Україні. Прокуратура висунула звинувачення у сутенерстві та втягненні у зайняття проституцією дев’ятьом особам, які у складі двох злочинних груп вербували жінок для секс-індустрії.

«За даними слідства, троє мешканців столиці спільно з громадянином Королівства Марокко підшуковували привабливих жінок серед колишніх учасниць конкурсів краси, ведучих популярних ток-шоу на телебаченні, Instagram-блогерів та пропонували їм «працевлаштування» у Королівстві Марокко у модельному бізнесі. Проте, справжньою їх метою було переправлення дівчат за кордон для надання послуг інтимного характеру бізнесменам у Маракеші», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Фото Офісу генпрокурора

Зазначається, що кожен із учасників групи мав чіткі обов’язки: один відповідав за оформлення віз, двоє інших – організовували переміщення жінок через кордон.

Двох учасників злочинної схеми викрили під час спроби переправити через кордон 20 жінок. Їм всунули звинувачення за фактом торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України). Наразі вирішують питання обрання запобіжних заходів.

Також під час документування цього злочину правоохоронці викрили ще одну групу, яка організувала в Києві та інших регіонах України порно-бізнес. Зловмисники створили 10 Telegram-каналів та 4 WhatsApp групи, за допомогою яких залучали дівчат до проституції. Вартість інтимних послуг становила від 700 до 3 тис. доларів США за годину. Наразі їм повідомили про підозру у сутенерстві та втягненні осіб у зайняття проституцією (ч. 2 ст. 303 КК України).