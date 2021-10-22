В результаті пожежі будинок згорів повністю

В приватному будинку в селі Червоне на Харківщині сталася пожежа в приватному будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла трьох людей.

Пожежа трапилася вночі 22 жотвня, повідомляє ДСНС в Харківській області. Про пожежу рятувальникам повідомили сусіди загиблих, які побачили заграву над дахом. На момент приїзду надзвичайників вогонь охопив всю площа будинку – 80 кв.м.

Дерев’яні конструкції перекриття і даху у багатьох місцях зруйнувались. Під час гасіння рятувальники виявили в будинку загиблою цілу сім’ю: 63-річного чоловіка, 65-річну жінку та їхнього 43-річного сина.

Речник рятувальників Євгена Василенко в коментарі «Суспільному» розповів, що будинок, у якому сталася пожежа, розрахований на двох господарів: одна родина встигла вийти та винести газовий балон з будинку, інша ні.

«Будинок згорів повністю. Попередня причина займання – коротке замикання», – сказав Василенко, зазначивши, що вогонь на сусідні будинки не перекинувся.