Внаслідок артилерійського обстрілу росіянами окупованого міста Балаклія на Харківщині у середу, 6 квітня, загинуло троє людей, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«За даними слідства, 6 квітня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл по житлових будинках у м. Балаклія Ізюмського району. Внаслідок цього помешкання людей частково зруйновано. Від обстрілів загинуло троє осіб», – сказано в повідомленні.

Кримінальне провадження за цим фактом розслідує обласне управління СБУ. Воно відкрите за статтею ККУ «Порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством».

Нагадаємо, раніше російські загарбники викрали мера Балаклії Івана Столбового. Після цього він пішов на співпрацю з ворогом. Попри те, обстріли міста агресор не припинив. Наприклад, кілька днів тому росіяни обстріляли у місті районну лікарню.