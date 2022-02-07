До лікарні з травмами госпіталізували водія та ще двох пасажирів

У місті Сторожинець Чернівецької області вранці понеділка, 7 лютого, 25-річний водій Hyundai Sonata їхав на високій швидкості й перекинувся в кювет. Внаслідок ДТП водія та ще двох пасажирів з різними травмами госпіталізували медики. Про аварію з потерпілими повідомили у прес-службі Нацполіції Чернівецької області.

«Сьогодні вранці, 7 лютого, у Сторожинці внаслідок порушення ПДР автомобіль перекинувся в кювет. Встановлено, що 25-річний водій автомобіля Hyundai Sonata не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав за межі проїжджої частини дороги та допустив з’їзд у кювет», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції за 7 лютого.

Внаслідок аварії водія госпіталізували до лікарні, медики діагностували у нього струс головного мозку та перелом плечової кістки. До медзакладу доправили також 25-річного пасажира із переломом руки й 22-річну пасажирку із забоями.

За фактом аварії правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Наразі проводять експертизу для з’ясування остаточних причин ДТП. Попередньо, водій автомобіля був тверезим.