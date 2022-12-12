Піротехніки підірвалися під час розмінування у Костянтинівці Краматорського району

На Донеччині 12 грудня група піротехніків підірвалася на вибухівці. Внаслідок вибуху загинули троє людей, ще двоє – отримали поранення. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Піротехніки підірвалися під час розмінування у Костянтинівці Краматорського району. За життя двох поранених наразі борються лікарі.

Як повідомляється, загинули начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда, начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Олександр Кулініч та старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРО СН Максим Лизя.

Зазначимо, що через велику площу замінованих територій в Україні регулярно трапляються випадки вибухів людей на вибухівках. Зокрема, у Херсонській області 7 грудня під час проведення стабілізаційних заходів на мінах підірвалися поліцейські: четверо правоохоронців загинули, серед них голова Управління поліції Черкаської області; ще четверо отримали поранення.