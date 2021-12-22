В середньому на виготовлення лише однієї перуки для онкохворої дитини потрібне волосся чотирьох людей

Троє сестер з Луцька віддали своє волосся на виготовлення перук для онкохворих дітей. Про вчинок дівчат повідомила школа №19. Відрізане волосся сестри передали у благодійний фонд «Крила надії», який займається допомогою онкохворим дітям.

Про вчинок дівчат повідомили на сторінці школи №19 у Facebook у вівторок, 21 грудня. Судячи з опублікованої фотографії, двоє дівчат зробили собі короткі стрижки-каре.

«Учениці нашої школи Круковська Надія (4-В), Круковська Ольга (6-А) та їхня старша сестричка не просто зробили модні короткі зачіски, а віддали відрізане волосся у благодійний фонд «Крила надії» для виготовлення перук онкохворим дітям», – йдеться у дописі.

Зазначимо, що цей благодійний фонд займається допомогою онкохворим, а також дітям, які потребують трансплантаціх органів. Проект з виготовлення перук для дітей називається «Hair for share». В середньому, аби виготовити одну перуку, необхідне волосся чотирьох людей. Його довжина має бути мінімум 35 см, також обов'язково воно повинне бути доглянутим.