Центр протидії корупції оскаржив закриття справи проти сина Арсена Авакова

У понеділок, 20 серпня, активісти з Центру протидії корупції подали скаргу до Солом’янського суду на рішення про закриття кримінального провадження у «справі рюкзаків» щодо сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляє офіційний сайт ЦПК. Активісти вважають, що рішення про закриття справи є незаконним, необгрунтованим і не відповідає обставинам провадження. За словами представників ЦПК, прокурор знехтував вимогами кримінального процесуального закону, а саме положеннями ст. 2, 9, 23, ст. 84, ч. 2 ст. 91, ч. 2 ст. 93, ч. 1 ст. 94, ст. 110, та помилково визначив формальну підставу закриття кримінального провадження п. 3 ч. 1 ст. 284.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, 12 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закриває кримінальне провадження щодо сина чинного глави МВС Арсена Авакова - Олександра і його екс-заступника Сергія Чеботаря, фігурантів так званої «справи рюкзаків». Підозрювані, за даними НАБУ, в 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. 13 липня. 13 липня НАБУ спробувало оскаржити закриття справи і скерувало до САП скаргу на постанову прокурора Василя Кричуна.