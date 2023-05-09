Без газу залишаться будинки на чотирьох великих вулицях

У центрі Тернополі вимкнуть газопостачання на весь день. Без газу залишаться будинки та приватні підприємства на чотирьох великих вулицях міста. Пов'язано це з аварійно-ремонтними роботами на газопроводі середнього тиску.

Газ тимчасово не подаватимуть у середу, 10 травня, з 10:00 до 18:00. Без блакитного палива залишаться будинки від вулиці Руська до вулиці Білогірська та від вулиці Гайова до вулиці Торговиця.

Ремонтні роботи пов'язують з пошкодженням та заміною частин на газопроводі середнього тиску, що на вулиці Оболоня, 10.

«У зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт буде тимчасово припинено газопостачання будинків у центральній частині міста– від вул. Руська до вул. Білогірська, від вул. Гайова до вул. Торговиця. Адміністрація КП «Тернопільміськгаз» просить вибачення у споживачів за тимчасові незручності», – повідомили в Тернопільській міській раді.

Загалом без газопостачання залишаться близько 400 приватних домогосподарств та багатоквартирних будинків, а також чимало підприємств, які розташовані на вулиці Гайова, і міський ринок на вулиці Торговиця.