Внаслідок вибуху в квартирі ніхто не постраждав

У квартирі одного з житлових будинків у Чернівцях вибухнула газова опалювальна піч. Від вибуху ніхто не постраждав. Власники квартири викликали газовиків, які відключили помешкання від газопостачання. На місці виявили зруйновану піч, яка опалювалася газом і до цього перебувала в аварійному стані.

Як повідомила прес-служба «Чернівцігазу», інцидент стався вранці понеділка, 20 березня, в одному з житлових багатоквартирних будинків у Чернівцях. Виклик про вибух і запах газу у квартирі надійшов газовій службі о 07:38.

«На місці події, аварійна бригада виявила зруйновану опалювальну піч. За результатами обстеження встановлено, що газоспалююче обладнання (дві опалювальні печі та газова плита) тривалий час не обслуговувалися та перебувають в аварійному стані», – йдеться у повідомленні «Чернівцігазу».

Квартиру, де стався вибух, відключили від газу. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У прес-службі «Чернівцігазу» зазначають, що наразі у місті опалювальні печі з довгофакельними пальниками, які не обладнані або ж з непридатною до використання автоматикою безпеки використовують понад 12 тис. мешканців Чернівців.