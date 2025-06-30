У липні згадують княгиню Ольгу та святого Володимира

Липень 2025 року багатий на важливі церковні події та дні вшанування святих. Цей місяць особливо значущий для українських вірян, адже саме в липні згадують княгиню Ольгу та святого Володимира – ключові постаті християнізації Русі. Окрім того, віряни вшановуватимуть пророка Іллю, праведну Анну та інші святі постаті. У цьому матеріалі зібрано головні свята липня Православної церкви України та Української греко-католицької церкви, щоб ви могли глибше долучитися до духовного життя.

Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на липень 2025 року, важливі дати:

2 липня – покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці;

6 липня – 4 неділя після Трійці; Матері Божої «Неустанної Помочі» (УГКЦ);