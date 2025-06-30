Коли день хрещення Русі: церковний календар УГКЦ і ПЦУ на липень 2025 року
Липень 2025 року багатий на важливі церковні події та дні вшанування святих. Цей місяць особливо значущий для українських вірян, адже саме в липні згадують княгиню Ольгу та святого Володимира – ключові постаті християнізації Русі. Окрім того, віряни вшановуватимуть пророка Іллю, праведну Анну та інші святі постаті. У цьому матеріалі зібрано головні свята липня Православної церкви України та Української греко-католицької церкви, щоб ви могли глибше долучитися до духовного життя.
Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на липень 2025 року, важливі дати:
2 липня – покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці;
6 липня – 4 неділя після Трійці; Матері Божої «Неустанної Помочі» (УГКЦ);
11 липня – пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги, великої княгині Київської;
13 липня – 5 неділя після Трійці; собор архангела Гавриїла; памʼять святих отців шести Вселенських соборів;
15 липня – свято рівноапостольного князя Володимира Великого, у день Хрещення Київської Русі-України;
20 липня – 6 неділя після Трійці; вшанування пророка Іллі;
24 липня – вшанування святих Бориса і Гліба;
25 липня – Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці;
27 липня – 7 неділя після Трійці; вшанування святого Пантелеймона Цілителя.