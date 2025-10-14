Цвіль може з’явитися буквально за ніч і швидко поширюється по поверхні

Цвіль на стінах – поширена проблема в осінньо-зимовий період, коли в оселі стає волого й прохолодно. Вона може з’явитися буквально за ніч і швидко поширюється по поверхні та вглиб матеріалу. Чим довше тягнути з очищенням, тим важче її буде повністю прибрати. Як це зробити швидко і ефективно, пише «24 Канал».

Що справді працює

Найпростіший, але дуже ефективний засіб – звичайний білий оцет. Його не потрібно змішувати ні з чим: нанесіть на уражену ділянку, залиште на певний час, а потім протріть. Оцет не лише знищує помітну плісняву, але й вбиває спори, що допомагає запобігти її повторній появі.

Що ще можна використати

Багато хто користується відбілювачем, але це не найкращий варіант: він видаляє лише поверхневу цвіль, не проникаючи глибше. Кращою альтернативою буде перекис водню, він менш агресивний і ефективніше бореться з грибком. Важливо: не змішуйте оцет з відбілювачем або перекисом – це небезпечно.

Як уникнути повторної появи

Очищення поверхні – лише частина боротьби. Щоб цвіль не поверталася, потрібно усунути джерело вологи та налагодити вентиляцію. Без цього проблема обов’язково з’явиться знову.