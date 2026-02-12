В Україні триває робота над законопроєктом про вибори в особливий або повоєнний період

У Державному реєстрі виборців наразі зафіксовані 34 мільйони людей. Про це повідомив перший заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, передає hromadske.

Під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей проведення виборів в умовах особливого періоду Дубовик розповів, що станом на лютий 2026 року в реєстрах є інформація про 34 млн виборців, що значно менше за довоєнний період. Зокрема, під час виборів 2019 року в реєстрі були 39 млн виборців.

За словами посадовця, 1,4 млн із зареєстрованих виборців не мають виборчої адреси, тобто фактичного місця проживання. Крім того, ЦВК не має інформації з тимчасово окупованих територій.

Також реєстри не мають інформації про смертність людей на ТОТ. За словами Сергія Дубовика, через це 42 тис. виборців на окупованих територіях мають вік понад 100 років, а більш ніж тисяча виборців — понад 115 років.

Посадовець наголосив, що внутрішньо переміщені особи мають надати дані про тимчасову заміну місця голосування. Відповідні рішення для цього узгодили у законопроєкті про зміни до Державного реєстру виборців.

Нагадаємо, 9 грудня президент Володимир Зеленський доручив народним депутатам підготувати законодавчу базу для можливості проведення виборів в Україні. 20 грудня він заявив, що МЗС працює над підготовкою інфраструктури для проведення виборів, щоб українці за кордоном могли долучитися до голосування.

На початку лютого голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія повідомив, що проєкт закону про вибори в особливий або повоєнний період має бути опрацьований до кінця місяця. Станом на 3 лютого у Верховній Раді сформували робочу групу, яка розробляє документ. Водночас Арахамія наголосив, що самі вибори можуть відбутися не раніше ніж через 90 днів після ухвалення відповідного закону та виключно за умови припинення вогню.