Наприкінці минулого року Туреччина почала таємно передавати Україні касетні боєприпаси, випущені у часи «холодної війни». Про це повідомило видання Foreign Policy з посиланням на анонімних американських та європейських посадовців.

Зазначається, що в листопаді 2022 року, після того, як Україна отримала відмову на звернення до Білого дому, Туреччина почала постачати Україні кластерні артилерійські снаряди американської розробки. При цьому, зазначає видання, законодавство США забороняє експорт відповідних боєприпасів через високий рівень браку.

Такий тип боєприпасів може бути дуже ефективним проти російських танків і піхоти, але здатний нашкодити цивільному населенню.

«Ця зброя призначена для знищення танків шляхом розриву на менші суббоєприпаси, які можуть роками залишатися на полі бою, якщо не вибухають негайно. Кожен снаряд розкидає близько 88 менших боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

Наразі не відомо, чи використовували українські військові такі касетні боєприпаси на полі бою.

Нагадаємо, що Росія регулярно використовує касетні боєприпаси у війні з Україною, вражаючи ними як військові, так і цивільні об’єкти.