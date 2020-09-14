Уже наступного дня після операції у Юрія суттєво поліпшилося дихання, голос

У львівській обласній лікарні ОХМАТДИТ 9 вересня успішно прооперували 13-річного Юрія з Турківського району, в якого діагностували надзвичайно рідкісну патологію – ларингоцелє, іншими словами, вроджену кісту гортані. Вона майже на 90% перекривала гортань, ускладнювала дихання і загрожувала життю підлітка. За останні 20 років отоларингологи ОХМАТДИТу таке захворювання оперували вперше.

Як повідомив ZAXID.NET завідувач відділення дитячої отоларингології ОХМАТДИТу Федір Юрочко, вперше вроджену кісту гортані у хлопчика виявили, коли йому було сім років, оперативне втручання пропонували ще тоді, але батьки від операції відмовилися. До лікарів батьки звернулися лише тоді, коли сину стало важко дихати.

В ОХМАТДИТі лікарі провели Юрію низку різноманітних обстежень і дійшли висновку, що його треба терміново оперувати.

«Кіста росте повільно і хлопець звикав до того рівня дихання, яке у нього було. Коли він приїхав до лікарні, простір гортані у нього вже був перекритий майже на 90%. Кістка за розміром нагадувала велику аличу. Хлопець скаржився на затруднене дихання, сильну охриплість голосу, сильне хропіння та утвір на шиї», – каже Федір Юрочко.

Таке вроджена патологія у дітей, за словами отоларинголога, зустрічається вкрай рідко. За останні 20 років в львівському ОХМАТДИТі такого захворювання у дітей не виявляли і відповідно таких операцій не проводили.

Забрати кісту отоларингологи вирішили малотравматичним способом, ендоскопічно, тобто через горло.

До складу операційної бригади, окрім Федора Юрочка, увійшли дитячі отоларингологи Дзвінка Копанська, Віталій Крук і анестезіолог Володимир Міщук. Оскільки таку патологію дитячі отоларингологи оперували вперше, вони до операційної бригади запросили онкохірурга з Львівського регіонального онкодиспансеру Тараса Цьолка, який у своїй практиці зустрічався з такими патологіями у дорослих.

«Ідучи на операцію, ми до кінця не знали, чи вдасться кісту забрати ендоскопічно, тому були готові й до операції через зовнішній розріз», – каже Федір Юрочко.

Операція тривала майже годину. На щастя, кісту вдалося забрати ендоскопічно.

Хлопець лише добу після операції провів у реанімації, під спостереження лікарів, які допомогли йому правильно роздихатися. Уже наступного дня після оперативного втручання у Юрія суттєво поліпшилися дихання, голос, а минулі вихідні хлопець вже провів удома.