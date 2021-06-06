Загалом реальні світові витрати на оборону у 2020 році зросли на 3,9%

Торік США витратили на оборону 738 млрд доларів, Китай – 193,5 млрд, Індія – 64,1 млрд. Про це йдеться у річному огляді «Військовий баланс-2021», підготовленому Міжнародним інститутом стратегічних досліджень (IISS), повідомляє «Укрінформ».

Далі йдуть Велика Британія (61,5) Росія (60,6 млрд дол.).

Як вказують фахівці, серед чинників, які впливають на оборонні бюджети, IISS називає війни в Лівії, Сирії та Ємені. Туреччина надала воєнну підтримку визнаного уряду в Лівії, тоді як опозиційні сили були підтримані Єгиптом, Росією та ОАЕ.

У сирійській провінції Ідліб армія Туреччини вперше зіткнулася з урядовими військами в лютому, а в кінці 2020 року почала спільне патрулювання з РФ. У Ємені хуситів підтримував Іран, надавши, зокрема, їм крилаті ракети.

В огляді згадується війна в Україні, а також в Африці, зокрема, в Сахелі, Ефіопії, у Нагірному Карабаху, де «знову розгорівся старий конфлікт, коли Азербайджан повернув собі частину території».

На воєнний баланс у світі істотно вплинула пандемія, вважають автори огляду. Зокрема, уряди Франції та Німеччини збільшили витрати на підтримку місцевих постачальників оборонного сектору. Більшість країн, які оголосили свої бюджети на 2021 рік, зберегли оборонні асигнування.

Загалом реальні світові витрати на оборону у 2020 році зросли на 3,9% – до 1,83 трильйона доларів.

Загострене сприйняття загрози в Європі, ідеться в огляді, «сприяло збільшенню витрат на оборону в Європі після захоплення Росією Криму у 2014 році та її участі в конфлікті на сході України». Європейські члени НАТО наростили оборонні бюджети до рівня 1,64% ВВП (у 2014 році цей показник становив 1,25%). Водночас вимоги НАТО щодо необхідності витрачати 2% ВВП на оборону виконали лише дев’ять європейських членів НАТО.