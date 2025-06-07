У багатоповерхівці на вул. Грінченка у Львові виникла пожежа
У пожежі ніхто не постраждав
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Пожежа виникла у квартирі на восьмому поверсі житлового будинку на вул. Грінченка
У житловій квартирі львівської багатоповерхівки виникла пожежа. Про це у суботу, 7 червня, повідомила пресслужба ДСНС у Львівській області.
Зазначається, що пожежа виникла у квартирі на восьмому поверсі багатоповерхівки на вул. Грінченка. Причина займання наразі не відома.
Під час ліквідації пожежі рятувальники за допомогою спецпристроїв евакуювали восьмеро мешканців. У пожежі ніхто не постраждав.
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