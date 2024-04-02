Протягом березня Сили оборони України знищили найбільше артилерійських систем ворога з початку повномасштабного вторгнення Росії – 976. Про це 2 квітня повідомило Міноборони.

«У березні 2024 року Сили оборони України знищили 976 російських артилерійських систем. Це – найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення. Вражаючий результат роботи українських воїнів. Україна переможе!», – йдеться в повідомленні.

У березні ЗСУ знищили рекордну кількість артилерійських систем РФ

Станом на 2 квітня, за даними Генштабу, українскі військові знищили 11112 артилерійських систем росіян.

До слова, 30 березня повідомлялось, що військові РФ на Горлівському напрямку відвели свою артилерію на максимальну відстань, щоб захисники її від українських дронів.