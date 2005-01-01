Поліція затримала депутата міськради Борислава за хабарі на ₴300 тис.

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 15:3912474

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Поліція затримала депутата міськради Борислава за хабарі на ₴300 тис.
фото Національної поліції
Голова комісії систематично вимагав та отримував від громадян хабарі за вирішення земельних питань

У середу, 17 січня, на Львівщині поліція затримала голову комісії з питань земельних відносин однієї з міськрад, який вимагав хабар за вирішення земельних питань. Про це інформує прес-служба Національної поліції України.

Як стало відомо ZAXID.NET, йдеться про посадовця Бориславської міської ради.

«Посадовець систематично вимагав та отримував від громадян хабарі за вирішення земельних питань. Загальна сума одержаної зловмисником неправомірної вигоди становить майже 300 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

Згідно з протоколами комісії земельних відносин на сайті Бориславської міськради, очолює комісію 59-річний депутат Василь Піх.

Правоохоронці затримали посадовця 17 січня

Процесуальні заходи проводили у межах кримінального провадження за прийняття пропозиції неправомірної вигоди службовою особою. Правоохоронці перевірять причетність інших осіб, в тому числі працівників міської ради, до вчинення правопорушення.

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