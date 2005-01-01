У Бориславі депутата оштрафували на ₴12,7 тис. грн за обіцянку виділити землю

Голову земельної комісії Бориславської міськради Василя Піха у січні 2018 року затримали на хабарі у 300 тис. грн

Затриманого на хабарах за виділення землі депутата Бориславської міськради Василя Піха оштрафували на 12,7 тис. грн. Хоч одразу після затримання Нацполіція повідомляла, що чоловіку загрожує ув'язнення від 8 до 12 років, депутат уклав із прокурором угоду, що дало йому змогу відбутися невеликим штрафом.

Правоохоронці затримали депутата Бориславської міськради 17 січня 2018 року. Тоді поліція повідомляла, що чоловік систематично вимагав хабарі на загальну суму 300 тис. грн. Втім, у матеріалах судової справи відображені лише два випадки, коли депутату приносили чеки як підтвердження сплати хабарів. У кожному з цих випадків йшлося про 3,9 тис. грн, які перераховувалися на рахунок неназваного у судових матеріалах підприємця.

«Підсудний пообіцяв вплинути на надання постійною комісією з питань регулювання земельних відносин Бориславської міськради, до складу якої він сам входить як голова комісії, позитивної рекомендації щодо можливості надання міською радою земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку площею 0,1 га, а також вплинути на прийняття депутатами Бориславською міської ради відповідних рішень про виділення цієї земельної ділянки», – йдеться в оприлюдненому 22 березня вироку Бориславського міського суду.

За тиждень до розгляду цієї справи у суді Василь Піх уклав із прокурором угоду про визнання вини. Депутат погодився співпрацювати зі слідством, зокрема допомогти виявити подібні злочини, а натомість зобов'язався повністю визнати обвинувачення.

При цьому в обвинуваченні йшлося не про отримання хабара, як цю справу спершу кваліфікували, а про зловживання впливом. Бориславський міський суд затвердив цю угоду, зобов'язавши Василя Піха сплатити 12,7 тис. грн штрафу та додаткові 4 тис. грн за проведені експертизи.