Нападник вбив директора школи, секретаря та вчителя англійської мови

У Боснії та Герцеговині працівник місцевої школи відкрив стрілянину, внаслідок чого загинули троє людей. Серед загиблих – директор школи, повідомила 21 серпня балтійська служба «Радіо Свобода» із посиланням на поліцію.

За даними правоохоронців, стрілянина сталася у середній школі у північно-західному боснійському місті Санський Мост. Там 68-річний працівник відкрив вогонь по своїх колегах з автоматичної гвинтівки.

Внаслідок нападу загинув директор школи, а також секретар та вчитель англійської мови. Після нападу стрілець намагався скоїти самогубство – втім, він вижив, його з пораненням грудної клітки госпіталізували.

У поліції зазначили, що на території школи були учні, які складали виправні іспити. Втім, ніхто з дітей не постраждав.

Нагадаємо, у лютому в Грузії 36-річний чоловік зчинив стрілянину на ринку у місті Руставі. Внаслідок нападу загинули четверо людей, серед яких були родичі нападника.