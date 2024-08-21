У Боснії та Герцеговині працівник школи застрелив трьох своїх колег
Після скоєння злочину чоловік намагався вчинити самогубство
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У Боснії та Герцеговині працівник місцевої школи відкрив стрілянину, внаслідок чого загинули троє людей. Серед загиблих – директор школи, повідомила 21 серпня балтійська служба «Радіо Свобода» із посиланням на поліцію.
За даними правоохоронців, стрілянина сталася у середній школі у північно-західному боснійському місті Санський Мост. Там 68-річний працівник відкрив вогонь по своїх колегах з автоматичної гвинтівки.
Внаслідок нападу загинув директор школи, а також секретар та вчитель англійської мови. Після нападу стрілець намагався скоїти самогубство – втім, він вижив, його з пораненням грудної клітки госпіталізували.
У поліції зазначили, що на території школи були учні, які складали виправні іспити. Втім, ніхто з дітей не постраждав.
Нагадаємо, у лютому в Грузії 36-річний чоловік зчинив стрілянину на ринку у місті Руставі. Внаслідок нападу загинули четверо людей, серед яких були родичі нападника.