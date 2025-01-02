Сьогодні їй 68 років

У Великій Британії завершили одне з найтриваліших розслідувань зникнення людини. Після понад 50 років вдалося розшукати Шейлу Фокс. Про це середу, 1 січня, повідомило видання The Guardian.

У Великій Британії знайшли живою мешканку міста Ковентрі Шейлу Фокс. Вона зникла безвісти понад 50 років тому у віці 16 років. Перед зникненням дівчина жила з батьками, тоді поліції Західного Мідленду вдалося з’ясувати, що вона мала стосунки з чоловіком, тому вважали, що вона могла самостійно покинути регіон.

Нещодавно правоохоронці знову звернулися до громадян з проханням допомогти у пошуках Фокс. Вони опублікувавши її стару фотографію, зроблену перед зникненням й через кілька годин отримали інформацію, яка сприяла розшуку. Виявилось, що Фокс мешкає в іншому районі Великої Британії та з нею все гаразд. Сьогодні жінці 68 років.

«Ми раді повідомити про завершення одного з найтриваліших розслідувань зникнення людини, яке проводила поліція Західного Мідленду», – розповіли поліцейські.

Нагадаємо, 21 листопада 2024 року, поліцейські спільно з волонтерами знайшли тіло зниклої 22-річної львів’янки Поліни Маркварт. Її знайшли в кущах біля дороги неподалік стадіону «Арена Львів». Дівчина проживала в цьому мікрорайоні.