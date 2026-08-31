У Бродах виникла масштабна пожежа на продуктовому ринку
Займання виникло в металевому ангарі
Ввечері понеділка, 31 серпня, у Бродах виникла пожежа на міському продуктовому ринку на вул. Замковій. На місці працюють рятувальники.
Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі ДСНС Львівщини, займання виникло у металевому ангарі. Пожежу локалізували о 20:30.
За інформацією регіонального сайту Zolochiv.net, у рятувальників виникла проблема з проїздом до місця займання: один із припаркованих автомобілів заважав руху пожежної машини. Очевидці переставили авто, щоб пожежно-рятувальний транспорт міг дістатися місця пожежі.
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