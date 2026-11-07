Заліснені ділянки отримали призначення під будівництво

На сайтах з продажу нерухомості з’явилися оголошення про продаж трьох заліснених ділянок у Брюховичах на вул. Незалежності з призначенням землі під житлову і громадську забудову. На OLX та Dim.ria ділянки загальною площею 70 соток оцінили в 599 тис. доларів (приблизно 27,2 млн грн) – по 8,5 тис. доларів за сотку.

Ці ділянки є частиною 19 га реліктового лісу, вкрадених у держави ще в 2004 році, пише сайт NGL.media. Тоді Брюховицька селищна рада незаконно вилучила заліснені ділянки з державного лісництва і продала приватним компаніям. Згодом ліс поділили на менші ділянки, що кілька разів перепродували, завдяки чому нинішні власники мали отримати статус добросовісних набувачів. Більше про цю історію можна прочитати в блозі активістки Юлії Лацик «20 років наймасштабнішої крадіжки лісу у Брюховичах».

Прокуратура намагалася повернути землю в державну власність кілька разів, але безуспішно. Перший раз прокурори програли справу в суді ще в 2013 році. У 2021 році ці три ділянки арештували в межах нового кримінального провадження, та в березні 2022 року арешт зняли. Прокуратура знову звернулась з позовами до тодішніх власників, ділянки арештували, але прокурори вкотре програли і в липні та вересні 2026 року арешт з ділянок зняли. Так само прокуратура програла суд щодо інших ділянок із вкрадених 19 га лісу.

Під час останніх подій офіційними власниками ділянок, пише NGL.media, були так звані добросовісні набувачі Володимир Черкасов і Андрій Мельник. 12 жовтня 2026 року вони зареєстрували ТОВ «Тінистий прихисток», а 13 жовтня внесли ці ділянки до статутного капіталу новоствореної компанії.

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Вже 16 жовтня новими офіційними власниками «Тінистого прихистку» стали юристи Володимир Сухарина та Володимир Приймак з львівського адвокатського об’єднання «Супрім». Останній представляв в суді інтереси попередніх власників Черкасова і Мельника у справах про несплату земельного податку.