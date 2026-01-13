Куртки Sochi-2014, які продавали в «Буковелі»

Поліцейські розшукали чоловіка, якого сфотографували в «Буковелі» на Франківщині у куртці з написом Sochi-2014. Ним виявився іноземець, який придбав куртку в місцевому магазині. Про це 13 січня повідомило «Суспільне» з посиланням на речницю патрульної поліції Христину Мриглід.

10 січня у соцмережах почали поширювати відео, на якому один з відпочивальників у барі Panorama Lounge на «Буковелі» був одягнений у брендову куртку зимової Олімпіади у Сочі 2014 року із написом Sochi-2014. Патрульні розшукали чоловіка у куртці. Ним виявився іноземець, який пояснив, що одяг він придбав у місцевому магазині одного з торгових комплексів.

Чоловіка в куртці Sochi-2014 сфотографували інші відвідувачі курорту

Власником магазину, у якому продавали куртки з назвою російського міста, є чоловік 1969 року народження.

«Продавець пояснив, що в нього справді були ці куртки. Він їх зняв з реалізації й утилізує. З усіма учасниками провели профілактичні бесіди», – розповіла Христина Мриглід.

Іноземцю, який купив куртку з написом Sochi-2014, повернули гроші за неї. У коментарі ZAXID.NET Христина Мриглід уточнила, що зі слів іноземця він не одразу зрозумів, що означає напис на одязі.

Продавець не зміг пояснити, звідки у нього цей товар, однак зазначив, що куртки зʼявились у продажу не цього року. Він пообіцяв залишки товару утилізувати.