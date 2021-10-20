Зловмисник, за підробленими документами, прибув до України за міжнародним гуманітарним обміном

Служба безпеки України затримала у Черкасах нелегального мігранта з Близького Сходу, який перебував у міжнародному розшуку за тяжкі злочини.

«СБУ проводить комплексні заходи із протидії транснаціональній злочинності, яка загрожує державній безпеці України. У Черкасах затримано іноземця, який перебував у міжнародному розшуку», — повідомили у відомстві.

Затриманий є громадянином однієї з країн Близького Сходу. За обліками Інтерполу, там він причетний до вчинення тяжких злочинів.

Правоохоронці дізнались, що зловмисник, за підробленими документами, прибув до України за міжнародним гуманітарним обміном. Він намагався переховуватись, постійно змінюючи тимчасові адреси.

Суд арештував затриманого, поки вирішується питання щодо його екстрадиції до країни-походження.

Як повідомляв ZAXID.NET, 12 жовтня працівники СБУ затримали у Львові 46-річного громадянина Туреччини, оголошеного у міжнародний розшук за збройний напад на працівника турецької поліції.