У Чернівецькій області скоротили тривалість комендантської години: із суботи, 15 квітня, на Буковині комендантський час діятиме з 00:00 до 04:00. Відповідне рішення на засіданні у четвер, 13 квітня, прийняла рада оборони Чернівецької області.

Як повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, на засіданні вирішили змінити тривалість комендантської години. «Відбулось засідання Ради оборони Чернівецької області, на якому розглядали ряд питань, серед яких і скорочення тривалості комендантської години. Відтак Рада оборони області ухвалила рішення, що комендантська година у Чернівецькій області з 15 квітня триватиме з 00:00 до 04:00», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше комендантська година на Буковині тривала з 00:00 до 05:00. Додамо, Хмельницька ОВА встановила комендантську годину на території області на пасхальну ніч. Відповідно до розпорядження, заборона перебувати на вулиці діятиме з 00:00 до 3:00 у ніч на неділю, 16 квітня. Разом з тим через комендантську годину у Львові нічні великодні богослужіння з 00:00 до 05:00 вирішили не проводити. Таке рішення спільно прийняли керівники християнських конфесій міста.