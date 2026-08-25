Йому загрожує до 8 років в'язниці

У Чернівцях працівники СБУ оголосили підозру місцевому жителю за те, що він показував у соцмережах місце розташування військової частини. Його відео набрало 28 тис. переглядів. Про це повідомили в управлінні СБУ в Чернівецькій області у вівторок, 25 серпня.

За даними слідства, житель Чернівців проводив трансляцію біля режимного об’єкта. Він також фіксував його територію, в’їзд, огорожу, транспорт і людей, які там працюють. Військовослужбовці, які охороняють об’єкт, зробили попередження порушнику і попросили його припинити зйомку. Однак чоловік відмовився, продовжив трансляцію.

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«Натомість під час трансляції він погрожував передати координати для завдання удару і закликав користувачів поширювати відео», – йдеться у повідомленні СБУ в Чернівецькій області.

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Також чернівчанин закликав його прихильників поширювати відео в соцмережах. За даними прокуратури Чернівецької області, в результаті ролик набрав близько 28 тис. переглядів. Через кілька днів чоловік знову приїхав на це місце та провів ще дві трансляції, повторно показуючи об’єкт і територію навколо нього.

Слідчі СБУ затримали його і оголосили йому підозру за правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 КК України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань). Порушнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.