Батько подав апеляцію, однак суд став на бік дівчини

У Чернівцях апеляційний суд стягнув із чоловіка майже 34 тис. грн на користь повнолітньої доньки. 23-річна дівчина подала заяву про стягнення аліментів через те, що батько мав виплачувати їй 1500 грн щомісяця, поки вона навчалася у вищому навчальному закладі, однак не робив цього.

Справа розглядалася в суді першої інстанції – Шевченківському районному суді м. Чернівці за заявою позивачки. Відповідач – житель Чернівців Ігор Лінський, який систематично не виплачував аліменти доньці. Дівчина звернулася до суду, щоб стягнути з нього не лише аліменти, але й пеню в розмірі понад 100 тис. грн. Суд першої інстанції позов задовольнив.

Чоловік оскаржив це рішення в апеляційному порядку, йдеться у постанові Чернівецького апеляційного суду від 29 грудня. Після слухання справи колегія суддів Чернівецького апеляційного суду відмовила у задоволенні апеляційної скарги. Під час слухання справи встановили, що відповідач протягом майже двох років не сплачував аліменти, хоча був обізнаний про свій обов’язок і розмір щомісячних виплат. Таким чином він заборгував 33 800 грн. Колегія суддів зазначила, що, за Сімейним кодексом, розмір пені не може перевищувати суму заборгованості. Тож постановили сплатити лише борг по аліментах – 33 800 грн.