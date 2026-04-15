Парки та дитячі майданчики в Чернівцях оброблять від кліщів
Акарицидні заходи проводитимуть 16-17 квітня
У Чернівцях розпочинається сезон боротьби з кліщами. У місті цьогоріч проведуть акарицидну обробку не лише у парках, але й на дитячих майданчиках. Заходи триватимуть 16–17 квітня. Про це повідомили в Чернівецькій міській раді.
Обробку від кліщів проводитимуть у парку імені Тараса Шевченка та парку «Жовтневий». Окрім того, міська влада склала список скверів та дитячих майданчиків, які також обприскуватимуть акарицидними засобами. Батькам рекомендують не водити дітей на майданчики та у парки під час днів обробки. Також просять тимчасово утриматися від відвідування цих місць власників тварин та людей, які мають хронічні захворювання.
Повний перелік дитячих майданчиків та скверів:
Дитячі майданчики, вулиці
|1
|Авангардна, 1
|2
|Алма-Атинська, 9
|3
|Берегометський 1 пров., 18
|4
|на розі вул. Братів Кантемирів та Малицької
|5
|Вереснева, 1
|6
|Вишневецького Дмитра (навпр. буд.№8)
|7
|Вірменська, 38
|8
|Володимира Великого, 5
|9
|Володимира Великого 2 провул., навпроти буд.№4– 6 (вул. Лева Когута, 18)
|10
|Воробкевича С., 1А
|11
|Воробкевича С., 9
|12
|Воробкевича С., 11
|13
|Героїв Крут бульвар, 4
|14
|Героїв Крут бульвар, 4А– 4Б
|15
|Героїв Крут бульвар, 4 (біля буд. №210А по вул. Головній)
|16
|Героїв Крут бульва, 4Ж
|17
|Героїв Крут бульвар, №5
|18
|Героїв Крут бульвар, 8–12
|19
|Героїв Крут бульвар, 9А
|20
|Героїв Крут бульвар, 10
|21
|Героїв Крут бульвар, 13, 15, 19
|22
|Героїв Крут бульвар, 13 – вул.Південно-Кільцева, 19А
|23
|Героїв Крут бульвар, 16
|24
|Героїв Крут бульвар, біля буд. 5А та 5Б
|25
|Героїв Крут бульвар, 20
|26
|Героїв Крут бульвар, у сквері біля буд. 18, 20 та 22
|27
|Героїв Майдану, 59А–63А
|28
|Героїв Майдану, 65А–69
|29
|Героїв Майдану, 77
|30
|Героїв Майдану, 79
|31
|Героїв Майдану (навп. буд. 83А)
|32
|Героїв Майдану, 87
|33
|Героїв Майдану, 87В та 87Г
|34
|Героїв Майдану, 87А
|35
|Героїв Майдану, 99
|36
|Героїв Майдану, 103Г
|37
|Героїв Майдану, 107
|38
|Героїв Майдану, 109
|39
|Героїв Майдану, 111
|40
|Героїв Майдану, 113
|41
|Героїв Майдану, 115
|42
|Герцаївська, 5
|43
|Головна, 126А
|44
|Головна, 162
|45
|Головна, 190А
|46
|Головна, 204Д, 204Е та 204Г
|47
|Головна, №204Б, №204В
|48
|Головна, 208
|49
|Головна, 210
|50
|Головна, 216
|51
|Головна (біля буд. 216А та 218)
|52
|Головна, 279Д
|53
|Головна, 281
|54
|Гончара Олеся, 29
|55
|Горіхівський 2 провул. (навпр. буд. №13)
|56
|на розі вул. Гуцульської та І. Дарія
|57
|Джерельна, 27
|58
|Джерельна, 122А
|59
|Долинянська, 2
|60
|Донбасівська, 3
|61
|Дунайська (біля магазину)
|62
|Дунайська (навпроти № 100)
|63
|Ентузіастів провул., 3
|64
|Ентузіастів, 5
|65
|Ентузіастів, 5Б
|66
|Ентузіастів, 7
|67
|Європейського Союзу, 35
|68
|Жванецький проїзд, 22
|69
|Заводська, 5, 7, 9
|70
|Івасюка В., 9
|71
|Івасюка В., 17
|72
|Ізяславська, 3
|73
|на розі вул. М.Карамзіна та Г.Гейне
|74
|Капеланська, 8–10
|75
|Кармелюка У. 2 провул, 4
|76
|Кармелюка У. позаду будинку №71
|77
|на розі вул.Каспрука П. та Алма-Атинської
|78
|Каштанова між буд. №53Г та №58
|79
|Кишинівська, 3Б
|80
|Кобилянської О., 13
|81
|на розі вул.Кобзарської, 46 та Таджицької
|82
|Когута Лева, 34, 36, 38
|83
|2 пров.Костинюка Дмитра, 10
|84
|Котляревського І., 20
|85
|на розі вул.Краматорської та Дихтинецької
|86
|Крижанівського Богдана, 21
|87
|Кушніренка, 3А (вул. Головна, 104)
|88
|Кушніренка, 7 (вул. Головна, 118)
|89
|Лізіна О. навпроти буд.№6
|90
|Лінійний пров., 4
|91
|Лозівська навпроти буд. №27
|92
|Лукіяновича Д. (кінцева зупинка автобусного маршруту №10)
|93
|Межиріцький провул., 2
|94
|Міста Мец, 29
|95
|Мошинська, 10А
|96
|Надвірнянська, 1А
|97
|Надрічна, 3
|98
|Надрічна (навпроти буд. №15)
|99
|Небесної Сотні, 1А
|100
|Небесної Сотні, 8А
|101
|Небесної Сотні, 10А
|102
|Небесної Сотні, 16В
|103
|Небесної Сотні, 19–21
|104
|Небесної Сотні, 22
|105
|Небесної Сотні, 23
|106
|Незалежності проспект, 54–56
|107
|Незалежності проспект, 84А
|108
|Незалежності проспект, 86В
|109
|Незалежності проспект, 90Г
|110
|Незалежності проспект 92А, 92Б, 92В
|111
|Незалежності проспект між буд. №99 та №103
|112
|Незалежності проспект, 107
|113
|Незалежності проспект, 114В
|114
|Незалежності проспект, 125, 125А, 123
|115
|Незалежності проспект, 121–123
|116
|Огінського (район кільця) / Крайня, 20А
|117
|Оршівська-Шипинська
|118
|Оршівська, 2Д
|119
|Парковий проїзд (навп. буд. №10)
|120
|Петращука Олександра, 6
|121
|Пилипа Орлика, 3А
|122
|Південно-Кільцева, 1А
|123
|Південно-Кільцева, 1Б
|124
|Південно-Кільцева, 3
|125
|Південно-Кільцева, 5
|126
|Південно-Кільцева, 6
|127
|Південно-Кільцева (між буд. №7–9)
|128
|Південно-Кільцева, 9
|129
|Південно-Кільцева, 12А
|130
|Південно-Кільцева (біля буд. 21, 21А та 23)
|131
|Південно-Кільцева, 25–29
|132
|Поштова, 1
|133
|Привокзальна, 21
|134
|Путильська (біля буд. №4Б)
|135
|Рози Аутлендер, 35
|136
|Рози Аутлендер, 42
|137
|Руська, 61
|138
|Руська, 175
|139
|Руська, 205
|140
|Руська, 209
|141
|Руська, 219Б
|142
|Руська, 223Д
|143
|Руська, 229Б
|144
|Руська, 245
|145
|Руська, 251А
|146
|Руська, 251
|147
|Руська, 253
|148
|Руська, 255А
|Руська, 267
|149
|Руська, 269
|150
|Руська, 271
|151
|Руська, 273
|152
|Руська, 273 а спорт майд.
|153
|Руська, 275–277
|154
|Руська, 277
|155
|Руська, 281А, 281Б
|156
|Руська, 285Г
|157
|Руська, 283А
|158
|Руська, 287А
|159
|Руська, 287Б
|160
|Руська, 289А
|161
|Руська 141, Батуринська
|162
|Сагайдачного Петра, 8
|163
|Садова, 20
|164
|Сандуляка Л., 4
|165
|Сандуляка Л., 4А
|166
|Сандуляка С., 6В
|167
|Сандуляка Л., 11
|168
|Сандуляка Л., 25
|169
|на розі вул.Сінної та Молдавської
|170
|Січова (навпроти буд.№ 81)
|171
|Січова (навпроти буд.№ 13)
|172
|Скальда С., 2
|173
|Скальда С., 7
|174
|Скальда С., 9–11
|175
|Скальда С, 9А/А
|176
|Скальда С., 10
|177
|Скальда С., 14
|178
|Скальда С., 19–21
|179
|Скальда С., 23/25
|180
|Скальда С. (навпроти буд. №29А)
|181
|Скальда С., 31А–Б
|182
|Скальда С., 31Д
|183
|Скальда С., 38
|184
|Скальда С. (навп.буд. №38 та №40)
|185
|Скальда С., 40
|186
|Скальда С., 40В
|187
|між буд. №40 С.Скальда та №83Б на вул.Героїв Майдану
|188
|Скальда С., 54
|189
|Смаль-Стоцького, 3
|190
|Старокостянтинівська-Луканюка А.
|191
|Стефаника В. / Ляхомського І.
|192
|Стрийська вул., 44–46
|193
|Тащука (на відстані 230 м. від вул.Галицький шлях)
|194
|Текстильників, 6
|195
|Текстильників навп. буд. 26 та 28
|196
|Тисменецька, 1
|197
|Ткачука П, 74
|198
|Ткачука П. (навп .буд. 38 та 40)
|199
|Товстюка Корнія, 3
|200
|Трепка Владислава, 5
|201
|Узбецький провул. навпр. буд.№7
|202
|Узбецький провул. (навп. буд. 11А)
|203
|Українських Добровольців, 32
|204
|Учительська, 122
|205
|Хмелівська навпроти буд. №27
|206
|Хотинська, 3
|207
|Хотинська, 4Д
|208
|Хотинська, 45 АД
|209
|Хотинська, 49М
|210
|Хотинська, 64
|211
|Череповецька, 19
|212
|Чорнівська, 7Б
|213
|Чубинського Павла, 6
|214
|Чудейська (навпроти № 3–5–7)
|215
|Шкільна, 19
|216
|Щербанюка Олександра, 43
|217
|Щербанюка Олександра, 45
|218
|провул. Яремчука Н.
|219
|Ясська, 2
Сквери
|№ з/п
|Об’єкт
|Адреса
|1
|Сквер Ференца Ліста (площа Філармонії)
|площа Філармонії
|2
|Сквер Дня вишиванки на площі Соборній
|площа Соборна
|3
|Сквер на вул. М.Кордуби
|вул. М.Кордуби (на розі вул. Т.Шевченка-М.Кордуби)
|4
|Сквер на вул. Котляревського Івана, 1
|вул. Котляревського Івана, 1
|5
|Сквер на вул. Головна, 27 (біля 600-річчя Чернівцям)
|вул. Головна, 27
|6
|Сквер на вул. Небесної Сотні, 2
|вул. Небесної Сотні, 2
|7
|Сквер на вул. Щербанюка, 12
|вул. Щербанюка, 12
|8
|Сквер біля пам'ятника Героям Буковинського куреня, вул. Руська, 19
|вул. Руська, 19
|9
|Сквер біля пам'ятника Якоба фон Петровича
|На розі вул. Якоба фон Петровича – вул. Руської
|10
|Сквер Героїв Майдану, 176
|вул. Героїв Майдану, 176
|11
|Сквер по вул. Коцюбинського
|вул. Коцюбинського навпроти Чернівецького національного університету
|12
|Сквер біля пам'ятника Федьковичу, вул. Університетська
|вул. Університетська, 19–21А
|13
|Сквер на вул.Вокзальній, 57 (навпроти пивзаводу)
|вул. Вокзальна, 57
|14
|Сквер на розі вул. Головна – Дюссельфдорська
|на розі вул. Головної – Дюсельфдорської
|15
|Сквер на вул. Вереснева, 2
|вул. Вереснева, 2
|16
|Сквер на вул. І.Підкови, 1
|вул. Підкови Івана, 1
|17
|Сквер на вул. Героїв Майдану, 1
|вул. Героїв Майдану, 1
|18
|Сквер на розі вул. Руської – Винниченка (Руська, 194)
|на розі вул. Винниченка – вул. Руської
|19
|Сквер біля моста, вул. Руська, 79
|вул. Руська, 79
|20
|Сквер на розі вул. Руської – Шевченка
|на розі вул. Руської – вул. Т.Шевченка
|21
|Сквер на вул. П.Сагайдачного, 22 (єврейське гетто)
|вул. Сагайдачного, 22
|22
|Сквер на розі вул. Головна – Каденюка
|на розі вул. Головна – вул. Каденюка Л.
|23
|Сквер на проспекті Незалежності, 92
|просп. Незалежності, 92
|24
|Сквер на вул. С.Галицького, 98
|просп. Незалежності, 98
|25
|Громадський простір, вул. С.Скальда, 23–25
|вул. Скальда С., 23–25
|26
|Громадський простір на розі вул. Воробкевича – вул. С.Скальда
|на розі вул. Воробкевича С. – вул. Скальда С.
|27
|Сквер на розі вул. Ткачука – провулку Річного
|на розі вул. Ткачука – провулку Річного
|28
|Сквер по вул. Руська, 183
|вул. Руська, 183
|29
|сквер імені румунського поета Міхая Емінеску, вул. Університетська, 7
|вул. Університетська, 7
|30
|сквер на вул. Богуна – Жуковського
|на розі вул. Богуна І. – вул. Жуковського
|31
|сквер на вул.Білоруській, (поряд з будинками № 20–22)
|вул. Білоруська, (поряд з будинками № 20–22)
|32
|сквер в районі міжнародного аеропорту «Чернівці»
|вул. Каденюка, 30
|33
|зелена зона на розі Шолом Алейхема – Глухівської
|на розі Шолом Алейхема - Глухівської
|34
|зелена зона на розі Міцкевича – Лесі Українки
|на розі Міцкевича – Лесі Українки