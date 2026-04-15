Містянам рекомендують не відвідувати ці локації в дні обробки

У Чернівцях розпочинається сезон боротьби з кліщами. У місті цьогоріч проведуть акарицидну обробку не лише у парках, але й на дитячих майданчиках. Заходи триватимуть 16–17 квітня. Про це повідомили в Чернівецькій міській раді.

Обробку від кліщів проводитимуть у парку імені Тараса Шевченка та парку «Жовтневий». Окрім того, міська влада склала список скверів та дитячих майданчиків, які також обприскуватимуть акарицидними засобами. Батькам рекомендують не водити дітей на майданчики та у парки під час днів обробки. Також просять тимчасово утриматися від відвідування цих місць власників тварин та людей, які мають хронічні захворювання.

Повний перелік дитячих майданчиків та скверів:

Дитячі майданчики, вулиці

1 Авангардна, 1 2 Алма-Атинська, 9 3 Берегометський 1 пров., 18 4 на розі вул. Братів Кантемирів та Малицької 5 Вереснева, 1 6 Вишневецького Дмитра (навпр. буд.№8) 7 Вірменська, 38 8 Володимира Великого, 5 9 Володимира Великого 2 провул., навпроти буд.№4– 6 (вул. Лева Когута, 18) 10 Воробкевича С., 1А 11 Воробкевича С., 9 12 Воробкевича С., 11 13 Героїв Крут бульвар, 4 14 Героїв Крут бульвар, 4А– 4Б 15 Героїв Крут бульвар, 4 (біля буд. №210А по вул. Головній) 16 Героїв Крут бульва, 4Ж 17 Героїв Крут бульвар, №5 18 Героїв Крут бульвар, 8–12 19 Героїв Крут бульвар, 9А 20 Героїв Крут бульвар, 10 21 Героїв Крут бульвар, 13, 15, 19 22 Героїв Крут бульвар, 13 – вул.Південно-Кільцева, 19А 23 Героїв Крут бульвар, 16 24 Героїв Крут бульвар, біля буд. 5А та 5Б 25 Героїв Крут бульвар, 20 26 Героїв Крут бульвар, у сквері біля буд. 18, 20 та 22 27 Героїв Майдану, 59А–63А 28 Героїв Майдану, 65А–69 29 Героїв Майдану, 77 30 Героїв Майдану, 79 31 Героїв Майдану (навп. буд. 83А) 32 Героїв Майдану, 87 33 Героїв Майдану, 87В та 87Г 34 Героїв Майдану, 87А 35 Героїв Майдану, 99 36 Героїв Майдану, 103Г 37 Героїв Майдану, 107 38 Героїв Майдану, 109 39 Героїв Майдану, 111 40 Героїв Майдану, 113 41 Героїв Майдану, 115 42 Герцаївська, 5 43 Головна, 126А 44 Головна, 162 45 Головна, 190А 46 Головна, 204Д, 204Е та 204Г 47 Головна, №204Б, №204В 48 Головна, 208 49 Головна, 210 50 Головна, 216 51 Головна (біля буд. 216А та 218) 52 Головна, 279Д 53 Головна, 281 54 Гончара Олеся, 29 55 Горіхівський 2 провул. (навпр. буд. №13) 56 на розі вул. Гуцульської та І. Дарія 57 Джерельна, 27 58 Джерельна, 122А 59 Долинянська, 2 60 Донбасівська, 3 61 Дунайська (біля магазину) 62 Дунайська (навпроти № 100) 63 Ентузіастів провул., 3 64 Ентузіастів, 5 65 Ентузіастів, 5Б 66 Ентузіастів, 7 67 Європейського Союзу, 35 68 Жванецький проїзд, 22 69 Заводська, 5, 7, 9 70 Івасюка В., 9 71 Івасюка В., 17 72 Ізяславська, 3 73 на розі вул. М.Карамзіна та Г.Гейне 74 Капеланська, 8–10 75 Кармелюка У. 2 провул, 4 76 Кармелюка У. позаду будинку №71 77 на розі вул.Каспрука П. та Алма-Атинської 78 Каштанова між буд. №53Г та №58 79 Кишинівська, 3Б 80 Кобилянської О., 13 81 на розі вул.Кобзарської, 46 та Таджицької 82 Когута Лева, 34, 36, 38 83 2 пров.Костинюка Дмитра, 10 84 Котляревського І., 20 85 на розі вул.Краматорської та Дихтинецької 86 Крижанівського Богдана, 21 87 Кушніренка, 3А (вул. Головна, 104) 88 Кушніренка, 7 (вул. Головна, 118) 89 Лізіна О. навпроти буд.№6 90 Лінійний пров., 4 91 Лозівська навпроти буд. №27 92 Лукіяновича Д. (кінцева зупинка автобусного маршруту №10) 93 Межиріцький провул., 2 94 Міста Мец, 29 95 Мошинська, 10А 96 Надвірнянська, 1А 97 Надрічна, 3 98 Надрічна (навпроти буд. №15) 99 Небесної Сотні, 1А 100 Небесної Сотні, 8А 101 Небесної Сотні, 10А 102 Небесної Сотні, 16В 103 Небесної Сотні, 19–21 104 Небесної Сотні, 22 105 Небесної Сотні, 23 106 Незалежності проспект, 54–56 107 Незалежності проспект, 84А 108 Незалежності проспект, 86В 109 Незалежності проспект, 90Г 110 Незалежності проспект 92А, 92Б, 92В 111 Незалежності проспект між буд. №99 та №103 112 Незалежності проспект, 107 113 Незалежності проспект, 114В 114 Незалежності проспект, 125, 125А, 123 115 Незалежності проспект, 121–123 116 Огінського (район кільця) / Крайня, 20А 117 Оршівська-Шипинська 118 Оршівська, 2Д 119 Парковий проїзд (навп. буд. №10) 120 Петращука Олександра, 6 121 Пилипа Орлика, 3А 122 Південно-Кільцева, 1А 123 Південно-Кільцева, 1Б 124 Південно-Кільцева, 3 125 Південно-Кільцева, 5 126 Південно-Кільцева, 6 127 Південно-Кільцева (між буд. №7–9) 128 Південно-Кільцева, 9 129 Південно-Кільцева, 12А 130 Південно-Кільцева (біля буд. 21, 21А та 23) 131 Південно-Кільцева, 25–29 132 Поштова, 1 133 Привокзальна, 21 134 Путильська (біля буд. №4Б) 135 Рози Аутлендер, 35 136 Рози Аутлендер, 42 137 Руська, 61 138 Руська, 175 139 Руська, 205 140 Руська, 209 141 Руська, 219Б 142 Руська, 223Д 143 Руська, 229Б 144 Руська, 245 145 Руська, 251А 146 Руська, 251 147 Руська, 253 148 Руська, 255А Руська, 267 149 Руська, 269 150 Руська, 271 151 Руська, 273 152 Руська, 273 а спорт майд. 153 Руська, 275–277 154 Руська, 277 155 Руська, 281А, 281Б 156 Руська, 285Г 157 Руська, 283А 158 Руська, 287А 159 Руська, 287Б 160 Руська, 289А 161 Руська 141, Батуринська 162 Сагайдачного Петра, 8 163 Садова, 20 164 Сандуляка Л., 4 165 Сандуляка Л., 4А 166 Сандуляка С., 6В 167 Сандуляка Л., 11 168 Сандуляка Л., 25 169 на розі вул.Сінної та Молдавської 170 Січова (навпроти буд.№ 81) 171 Січова (навпроти буд.№ 13) 172 Скальда С., 2 173 Скальда С., 7 174 Скальда С., 9–11 175 Скальда С, 9А/А 176 Скальда С., 10 177 Скальда С., 14 178 Скальда С., 19–21 179 Скальда С., 23/25 180 Скальда С. (навпроти буд. №29А) 181 Скальда С., 31А–Б 182 Скальда С., 31Д 183 Скальда С., 38 184 Скальда С. (навп.буд. №38 та №40) 185 Скальда С., 40 186 Скальда С., 40В 187 між буд. №40 С.Скальда та №83Б на вул.Героїв Майдану 188 Скальда С., 54 189 Смаль-Стоцького, 3 190 Старокостянтинівська-Луканюка А. 191 Стефаника В. / Ляхомського І. 192 Стрийська вул., 44–46 193 Тащука (на відстані 230 м. від вул.Галицький шлях) 194 Текстильників, 6 195 Текстильників навп. буд. 26 та 28 196 Тисменецька, 1 197 Ткачука П, 74 198 Ткачука П. (навп .буд. 38 та 40) 199 Товстюка Корнія, 3 200 Трепка Владислава, 5 201 Узбецький провул. навпр. буд.№7 202 Узбецький провул. (навп. буд. 11А) 203 Українських Добровольців, 32 204 Учительська, 122 205 Хмелівська навпроти буд. №27 206 Хотинська, 3 207 Хотинська, 4Д 208 Хотинська, 45 АД 209 Хотинська, 49М 210 Хотинська, 64 211 Череповецька, 19 212 Чорнівська, 7Б 213 Чубинського Павла, 6 214 Чудейська (навпроти № 3–5–7) 215 Шкільна, 19 216 Щербанюка Олександра, 43 217 Щербанюка Олександра, 45 218 провул. Яремчука Н. 219 Ясська, 2

Сквери