Ілля Матейчук в поліції пропрацював 19 років

У Чернівцях під час роботи раптово помер поліцейський Ілля Матейчук. Він працював офіцером громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Чернівецького райуправління, мав звання капітана поліції.

Про смерть колеги повідомили в поліції Буковини у п’ятницю, 20 лютого. Також зазначили, що Ілля Матейчук помер 19 лютого під час несення служби. Він раптово втратив свідомість, впав, колеги намагалися його врятувати, але повернути його до життя не вдалося. Правоохоронцю було 42 роки.

Ілля Матейчук народився 1 серпня 1983 року в селі Стара Жадова Чернівецького району. У поліції почав працювати у 2007 році. «Упродовж років служби він сумлінно виконував свої обов’язки, стояв на захисті прав і свобод громадян, дбав про спокій та безпеку мешканців громади. Ілля Матейчук зарекомендував себе як відповідальний, самовідданий, патріотичний і справедливий поліцейський, який користувався заслуженою повагою серед колег та громади», – зазначили в пресслужбі поліції.

Наразі дату та чин похорону ще не оголошували. Про це повідомлять додатково.

Додамо, що 19 лютого серйозні травми отримав ще один поліцейських із Сторожинця. Там військовий кинув гранату в наряд поліції. Наразі за життя правоохоронця боряться лікарі.