Організував схему житель Чернівців

На Буковині поліція спільно з працівниками Офісу генерального прокурора викрили шахрайський кол-центр, представники якого могли ошукати громадян Казахстану. Правоохоронці задокументували 20 фактів шахрайства, ще перевіряють 300 епізодів, до яких можуть бути причетні аферисти. Збитки становлять понад 70 млн грн.

Під час розслідування встановили, що організував шахрайський кол-центр уродженець Запорізької області, який проживає у Чернівцях, повідомили в прокуратурі Буковини в четвер, 25 вересня. До роботи схеми організатор залучив ще кількох спільників з Чернівецької та Одеської областей.

Робота працівників кол-центру полягала у дзвінках до громадян Казахстану. Аферисти видавали себе за працівників Комітету національної безпеки та Національного банку Республіки Казахстан. «Під приводом боротьби з фінансуванням тероризму, необхідності перевірки сумнівних операції та захисту рахунків шахрайським шляхом переконували громадян перераховувати гроші на підконтрольні злочинній організації рахунки», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Українські правоохоронці спільно з працівниками Департаменту протидії кіберзлочинності МВС Республіки Казахстан задокументували 20 епізодів. Завдані збитки перевищують 5,3 млн грн. Окрім того, перевіряють ще понад 300 потерпілих, яким завдано збитків більше ніж на 70 млн грн.

Під час обшуків на території Чернівецької та Одеської областей вилучили 79 мобільних телефонів, форменний одяг, шеврони та інші розпізнавальні знаки працівників правоохоронних органів Республіки Казахстан, а також банківські та рекламні картки, бейджі співробітників банків Казахстану.

Організатора злочинної схеми та п’ятьох учасників затримали. Їм повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України (створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства в особливо великих розмірах). Чотирьом з них уже обрано безальтернативні запобіжні заходи. Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.