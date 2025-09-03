Пожежа сталася на бульварі Героїв Крут

У Чернівцях з квартири, охопленої вогнем, працівники ДСНС винесли трьох малолітніх дітей, які в помешканні були без батьків. Найменшій дитині – 1 рік і 8 місяців. Вона перебуває у найважчому стані. Зараз малолітніх чернівчан оглядають медики.

Пожежа у квартирі на дев’ятому поверсі на бульварі Героїв Крут, 4 сталася близько 16:00, повідомили в телеграм-каналі «Хороші Чернівці». На місце події виїхало три екіпажі рятувальників з пожежними автомобілями. У коментарі ZAXID.NET речниця управління ДСНС Буковини Мирослава Іванчук зазначила, що коли рятувальники зайшли всередину помешкання то побачили трьох малолітніх дітей.

«Працівники ДСНС врятували з квартири, охопленої вогнем, трьох дітей віком 5, 3 і 1,8 років. Малолітні перебували в житлі самі, без батьків, були зачинені. Після цього дітей передали бригаді швидкої допомоги. Лікарі мали оцінити їх стан. Вся квартира була в диму і найбільше його надихалася найменша дитина», – зазначила Мирослава Іванчук.

Площа загоряння в самій квартирі становила 30 м2, полум’я рятувальникам вдалося загасити. Зараз ще тривають роботи з встановлення причини вогню.

Наразі відомо, що діти перебувають в стані середньої важкості. На місці також працювали поліцейські. Вони будуть встановлювати, чому дітей залишили напризволяще і де були їхні батьки.