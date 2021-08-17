Прип'ять відновлять для туристів

У 2021 році Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів почне реновацію трьох перших об'єктів у Чорнобильській зоні відчуження. На це у 2021 році виділять 30 млн грн.

Як пише Liga.net із посиланням на операційну директорку проектного офісу Ілону Шнейдер, завершити роботу на об'єктах, що стануть туристичними, мають у 2022 році.

У зоні відчуження відновлять кафе «Прип'ять», автовокзал і 16-поверхову будівлю в Прип'яті. Цього року розроблять проекти реновації, а наступного проведуть будівельні і ремонтні роботи.

Кафе «Прип'ять» відоме вітражами ручної роботи, що їх і планують відновити.

Вітражі кафе у Прип'яті (фото depositphotos)

Кафе у Прип'яті (фото depositphotos)

На даху 16-поверхової будівлі хочуть облаштувати оглядовий майданчик, а у самому будинку, у квартирі пожежника лейтенанта Володимира Правика, який керував першою пожежною бригадою, що прибула на ЧАЕС після аварії, хочуть зробити музей.

Також планується розробити проект реновації КПП «Дитятки», через який туристи в'їжджають до зони відчуження. У подальшому планується реновація інших відомих об'єктів, як-от радіолокаційна станція «Дуга», басейн «Лазурний», готель «Полісся», кінотеатр «Прометей», палац культури «Енергетик», річковий вокзал тощо.