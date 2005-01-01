У Чорнобильській зоні рятувальники все ще гасять два вогнища пожежі площею 1,5 га

Радіаційний фон у містах Київ, Чорнобиль та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми

У Чорнобильській зоні рятувальники станом на 8.00 продовжують гасити два окремі осередки пожежі загальною площею близько 1,5 га. Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, до гасіння пожежі залучено 35 одиниць техніки та 150 осіб.

Авіацією ДСНС з початку робіт здійснено 69 скидів води (318 тонн), з них літаками АН-32П - 30 скидів води (240 тонн), вертольотом Мі-8 - 39 скидів води (78 тонн).

Радіаційний фон у містах Київ, Чорнобиль та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми, зокрема: у столиці радіаційний фон становить 12 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год); у Чорнобилі - 31 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год); на проммайданчику ЧАЕС - 51,6 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год).

Нагадаємо, 5 червня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 12 га.