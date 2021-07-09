Прикордонники Чорногорії затримали двох українських водіїв туристичного автобуса через підозру, що один з них перевозив фальшиві гроші. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, якого цитує «Укрінформ».

За його словами, прикордонники затримали на кордоні з Албанією туристичний автобус із 34 українцями у зв’язку із підозрою, що один з водіїв перевозив фальшиві гроші.

За інформацією речника МЗС, посольство України оперативно звернулося до керівництва прикордонної служби Чорногорії з проханням про звільнення українців.

Дипломати також допомогли організувати альтернативну логістику.

«Згодом 32 українські туристи продовжили маршрут до Албанії на іншому автобусі. Водій та його напарник нині затримані. Поліція проводить розслідування», – зазначив Ніколенко.

Він запевнив, що консули надають затриманим необхідну консульську допомогу.

Ніколенко не уточнив, водіями якого перевізника є затримані українці.