У Чорногорії затримали водіїв українського туристичного автобуса, – МЗС
Одного з водіїв запідозрили у перевезенні фальшивих грошей
Прикордонники Чорногорії затримали двох українських водіїв туристичного автобуса через підозру, що один з них перевозив фальшиві гроші. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, якого цитує «Укрінформ».
За його словами, прикордонники затримали на кордоні з Албанією туристичний автобус із 34 українцями у зв’язку із підозрою, що один з водіїв перевозив фальшиві гроші.
За інформацією речника МЗС, посольство України оперативно звернулося до керівництва прикордонної служби Чорногорії з проханням про звільнення українців.
Дипломати також допомогли організувати альтернативну логістику.
«Згодом 32 українські туристи продовжили маршрут до Албанії на іншому автобусі. Водій та його напарник нині затримані. Поліція проводить розслідування», – зазначив Ніколенко.
Він запевнив, що консули надають затриманим необхідну консульську допомогу.
Ніколенко не уточнив, водіями якого перевізника є затримані українці.