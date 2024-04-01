На момент прибуття пожежників вогонь повністю охопив будівлю

Уночі на понеділок, 1 квітня, згорів дачний будинок у селі Збиранка Львівської громади. Внаслідок пожежі загинув чоловік.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, пожежа в дачному будинку на вул. Садовій у селі Збиранка сталася близько 2:30 ночі. На момент прибуття пожежників будівля вже була охоплена вогнем.

Пожежу гасили близько години вісім рятувальників та дві одиниці спецтехніки. На місці пожежі знайшли тіло загиблого чоловіка, його особу встановлюють. Причину займання з’ясовують фахівці.