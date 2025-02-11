Ветлікарню у Делятині звели у 1939 році

У понеділок, 10 лютого, відбувся організований регіональним відділенням Фонду держмайна України аукціон з продажу приміщення ветлікарні у селищі Делятин на Прикарпатті. Під час торгів лот, оцінений в 1 гривню, подорожчав у тисячі разів. За 259 тис. грн будівлю купила київська компанія «Бест-Оффер».

За актив на вул. Луги, 108 у Делятині змагалися 2 учасники. Одноповерхову дерев’яну будівлю колишньої ветеринарної лікарні продавали зі стартовою ціною в 1 гривню. В усіх трьох раундах аукціону переможцем стало ТОВ «Бест Оффер» київського бізнесмена Євгена Богуславського, яке купило лот за 259 тис. грн.

Ветеринарну лікарню у Делятині звели у 1939 році. Її площа разом з підвалом та дерев’яною вбиральнею – 128 м2. Фундамент збудований з бутоботону, а стіни – з дерева. У приміщенні є електрика та пічне опалення.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, компанія «Бест-Оффер» зареєстрована у Києві у жовтні 2023 року зі статутним капіталом 2,2 млн грн. Основний вид діяльності – надання в оренду та експлуатацію власної чи орендованої нерухомості. Власник компанії – киянин Євген Богуславський.