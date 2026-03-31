Родина очільника Рівненської АЕС Тараса Ткача, який фігурує на так званих «плівках Міндіча», збудувала маєток під Києвом, інвестувала в пентхаус у столичній новобудові та зібрала колекцію автомобілів, серед яких BMW X7 вартістю близько 140 тис. доларів. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Журналісти з’ясували, що на земельній ділянці посадовця в елітному котеджному містечку «Обрій фемелі клаб» у селі Ходосівка під Києвом зведено маєток, який офіційно не введений в експлуатацію і відсутній у реєстрах нерухомості. За оцінками розслідувачів, вартість такого будинку на момент придбання ділянки у 2020 році стартувала від 11 млн грн, що дорівнює сукупному доходу родини Ткача за чотири роки.

Сам посадовець стверджує, що маєток у Ходосівці досі не завершений через арешти на землю, хоча на кадрах із дрона будівля виглядає повністю обжитою з облаштованим ландшафтним дизайном. Зокрема, у дворі вже був спортивний майданчик, а на вікнах у будинку висіли фіранки.

Крім заміської нерухомості, на батьків Тараса Ткача протягом 2022–2025 років був оформлений пентхаус площею 160 м2 у столичному ЖК «Тайм», який продали за кілька тижнів до публічного розголосу операції «Мідас».

Також на матір посадовця реєстрували люксові автомобілі, зокрема BMW X6 та нову BMW X7 вартістю понад 140 тис. доларів, на якій сам очільник станції цьогоріч виїжджав за кордон. Ткач у коментарі пояснив походження статків високими доходами батьків під час їхньої роботи на будівництві АЕС в Індії, проте журналісти підрахували, що цих грошей недостатньо для покриття всіх активів родини.

Ім’я Тараса Ткача також згадується у матеріалах НАБУ щодо можливих корупційних схем в «Енергоатомі», де, зокрема, обговорювали його призначення директором Рівненської АЕС.

Наразі Тарас Ткач продовжує керувати стратегічним об’єктом, попри виявлені розбіжності між його офіційними доходами та реальним способом життя родини. Розслідувачі наголошують на ймовірному зв’язку між періодом активного будівництва маєтку та подіями, що лягли в основу кримінального провадження щодо зловживань у структурі «Енергоатома».

Зауважимо, що останню декларацію про доходи очільник Рівненської АЕС подавав ще у 2021 році.

Тарас Ткач очолив Рівненську АЕС у вересні 2025 року. До цього він працював виконавчим директором з виробництва та ремонтів у компанії.

Раніше наглядова рада НАЕК «Енергоатом» звільнила Петра Котіна з посади виконувача обов’язків голови правління, призначивши натомість Павла Ковтонюка. Також наприкінці 2023 року журналісти «Схем» повідомляли, що Петро Котін під час повномасштабного вторгнення проживав у маєтку з басейном, який офіційно йому не належить. Після цього НАЗК розпочало моніторинг його способу життя.