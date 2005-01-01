У дітей з трускавецького пансіонату діагностували харчову токсикоінфекцію

Троє дітей з Харкова, які 10 січня організованою групою приїхали на відпочинок в Трускавець й поселилися в приватному пансіонаті «Алексіс», госпіталізували в інфекційне відділення Дрогобицької міської дитячої лікарні. У них діагностували харчову токсикоінфекцію.

Загалом у харківській групі було 24 дитини, але симптоми отруєння зафіксували лише у 12: у 9-х – легої форми, і у трьох - середньої важкості. Двоє дітей госпіталізували в інфекційне відділення у четвер, 11 січня, і ще одну дитину - 12 січня. Їм надають усю необхідну медичну допомогу, повідомив ZAXID.NET завідувач Дрогобицького міжміського відділу львівського обласного лабораторного центру Ігор Майкут.

Що стало причиною отруєння, за словами Ігоря Майкута, наразі невідомо. Проводиться епідрозслідування.

Директор Львівського обласного лабораторного центру Роман Павлів повідомив, що про причини отруєння дітей можна буде говорити після отримання результатів досліджень, але найвірогідніше, діти могли отруїтися продуктами, які взяли з собою в дорогу.

«У групі, що приїхала у Трускавець, є 24 дитини, а захворіло лише 12. Якби причиною отруєння були страви чи напої, які діти споживали у пансіонаті, то захворіли б усі. Втім, детальніше щось зможу сказати вже наступного тижня, коли будуть результати досліджень. Але на дослідження ми відправили лише зразки їжі, яку діти споживали в пансіонаті, а залишків їжі, які діти їли в дорозі, на жаль, не залишилося. У вівторок розмова на цю тему буде конкретнішою», - каже Роман Павлів.

Стан решти дітей, що отруїлися, за словами Ігоря Майкута, задовільний. Вони перебувають під постійним наглядом працівника інфекційного відділення Дрогобицької міської дитячої лікарні.