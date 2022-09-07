Працівники Державного бюро розслідувань у Дніпрі припинили діяльність підпільної фабрики, яка виробляла контрафактні сигарети у промислових масштабах.

«Фабрика працювала в орендованому приміщенні, яке належить родині колишнього заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Це приміщення “на папері” було передано в користування комунальному підприємству Дніпра, яке й оплачувало оренду з коштів місцевого бюджету», – повідомило Державне бюро розслідувань у середу, 7 вересня.

Як пише «Українська правда» з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах, орендоване приміщення належить родичу Геннадія Корбана, який обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської ОДА, коли її очолював Ігор Коломойський.

Виробничі потужності фабрики випускали «підробки» всесвітньо відомих брендів сигарет. Лише одна лінія фабрики випускала чотири тисячі сигарет на хвилину.

ДБР стверджує, що криміналітет, який діяв у тісній зв’язці з окремими представниками керівництва правоохоронних та податкових органів регіону, розповсюджував готову продукцією всією Україною. Але географія постачання контрафакту охоплювала й інші країни, зокрема товар контрабандою доставлявся в країни ЄС.

Під час проведення обшуків у виробничих та офісних приміщеннях працівники ДБР виявили і вилучили печатки та документацію щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів, залучених до протиправної схеми виробництва і збуту продукції, легалізації одержаних доходів, чорнові записи, комп’ютерну техніку, готівкові кошти в іноземній та національній валюті на загальну суму понад 172 тис. євро, 140 тис. доларів , близько 500 тис. грн, а також готову до відправлення партію – 60 тисяч пачок сигарет.

Слідчі дії тривають. Документується причетність до оборудок представників податкової служби та правоохоронних органів.

Досудове розслідування здійснюється у межах відкритого кримінального провадження щодо зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК України) та ухилення від сплати податків, зборів (ч. 3 ст. 212 КК України).