Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України викрили злочинне угрупування, яке змушувало підприємців щотижня сплачувати їм гроші за безперешкодну діяльність у прифронтовому регіоні. Про це у вівторок, 5 березня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, разі відмови рекетири погрожували насильством та «повільною смертю». Якщо погрози не спрацьовували, вони викрадали та били бізнесменів. Також рекетири погрожували відібрати у них майно та розправитися з їхніми сім’ями.

«Задокументовано факт вибивання фігурантами майже одного мільйона у гривневому еквіваленті з місцевого бізнесмена. Зловмисники вивезли чоловіка на околицю обласного центру, а потім тримали його в автомобілі та погрожували фізичною розправою, якщо не розрахується», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали рекетирів після отримання першої частини неіснуючого боргу у розмірі 100 тис. гривень. Також СБУ затримала очільника угрупування, який намагався переховуватись від правоохоронців після затримання його спільників.

«За даними слідства, учасники угруповання входили до сфери впливу відомого кримінального авторитета і позиціонували себе як “силове крило” в його злочинній ієрархії», – розповіли у СБУ.

Під час обшуків у помешканнях затриманих слідчі вилучили мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. А також виявили гроші, які затримані, ймовірно, одержали злочинним шляхом.

Організатору угрупування та двом його учасникам повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою.

СБУ працює над затриманням та притягненням до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угруповання. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.