В результаті атаки зайнялися балкони у 9-поверхівці

Російські військові у ніч на неділю, 23 листопада, атакували Дніпро та область безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали 14 людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Російська окупаційна армія завдала ударів безпілотниками по Дніпру, в результаті атаки виникли пожежі в багатоповерхівці.

«Безпілотниками атакували область росіяни. За інформацією ПвК, 15 з них знищили. Втім, є і наслідки ворожого терору. Зайнялися балкони у 9-поверхівці та прибудова до приватного будинку. Серед понівеченого й шість машин», – написав Гайваненко.

Постраждали 14 людей, серед яких – 11-річна дитина.

Крім того, під ударами опинилися Васильківська і Зайцівська громади, двоє людей отримали поранення. У Нікопольському районі росіяни били FPV-дронами та з важкої артилерії по райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. У Нікополі постраждали 41-річна жінка та двоє хлопців 14 і 16 років, пошкоджені інфраструктура та заправка.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 22 листопада, російські війська атакували ударними безпілотниками пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією.