Дитина вилізла з дому через балкон і застрягла на висоті четвертого поверху

Рятувальники зняли дитину з виступу фасаду на четвертому поверсі багатоповерхівки неподалік Червонограда. Ймовірно 11-річний хлопчик сам виліз туди через балкон, але повернутися в квартиру він вже не зміг. У прес-службі ДСНС у четвер, 12 травня, розповіли, що хлопчика спустили на землю по драбині, він медичної допомоги не потребував.

Інцидент трапився пообіді 11 травня у селі Добротвір на вул. Сагайдачного. Мешканці 9-поверхівки помітили, що їхній 11-річний сусід стоїть на конструктивному виступі фасаду і не може сам залізти назад у квартиру. Ймовірно хлопчик виліз через балкон на вузьку бетонну перегородку між балконами, але повернутися у квартиру тим самим шляхом він уже не зміг. Він стояв непорушно на висоті четвертого поверху.

Хлопчик простояв на фасадному виступі щонайменше 10 хвилин

Сусіди одразу викликали рятувальників. Скільки хлопчик простояв на фасадному виступі, до того як його помітили сусіди – невідомо. Однак рятувальники прибули на місце за 10 хвилин.

Хлопчика спустили на землю драбиною, він медичної допомоги не потребував, ба більше після порятунку дитина не пояснила чому і як опинилася поза балконом.